Сергей Корепанов призвал тюменцев прийти на участки и выполнить гражданский долг

Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов в первый же день, 17 сентября, проголосовал на своем избирательном участке на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента. По его мнению, любые выборы – важное политическое событие в жизни страны и всех ее субъектов:

Выборы депутатов Государственной Думы РФ – значимая веха в современной политической истории. Госдума РФ теперь наделена дополнительными государственными полномочиями, связанными с формированием федерального правительства, а значит, будет нести ответственность за его состав и политику, которую оно будет проводить.

Комментируя выборы в Тюменскую областную Думу, спикер подчеркнул, что наш регион – единственный субъект в Российской Федерации, в котором представительный орган формируется из депутатов от трех территорий, поэтому очень важно, чтобы в состав регионального парламента попали люди, умеющие вести открытый диалог, учитывать интересы других, строить добрые, конструктивные взаимоотношения с исполнительными органами власти Тюменской области, Югры и Ямала.

Трехдневное голосование позволяет не допустить большого скопления людей одномоментно, и, следовательно, уменьшает вероятность заражения коронавирусом. Избиратели могут спокойно ознакомиться с бюллетенями в кабинке, изучить их и отдать свой голос за тех, кому доверяют, считает спикер облдумы.

По мнению Корепанова, каждый житель Тюменской области, Югры и Ямала должен принять участие в голосовании: