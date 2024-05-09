МЧС предупреждает о ливнях и сильном ветре в Тюменской области 9 мая

По данным Тюменского ЦГМС во второй половине дня 9 мая с сохранением ночью 10 мая местами по югу Тюменской области ожидаются опасные явления: сильный ливень, крупный град, сильный ветер с порывами до 25 м/с и более, грозы.
В связи с ожидаемыми метеоусловиями МЧС напоминает основные правила безопасности.
При усилении ветра следует ограничить нахождение на открытой местности.
Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.
Не отпускайте одних на улицу малолетних детей и пожилых людей.
В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по телефонам вызова экстренных служб 112.
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