Моор вручил Орден Мужества младшему лейтенанту Павлу Орлову

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил младшему лейтенанту Павлу Орлову Орден Мужества, церемония награждения прошла в рамках торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Павел Орлов родился и вырос в Ишиме, переехал в Тюмень, после службы в армии работал трактористом и контролером на складе, женился. После начала СВО Павел понял, что не может оставаться в стороне. И летом 2022-го подписал контракт. Выполнял задачи в составе инженерно-саперного батальона "Тобол". Получил ранение. После госпиталя вернулся в строй - сейчас служит в тюменском военкомате. Рядом - супруга Ольга, женаты уже 14 лет.

"Младший лейтенант Павел Орлов получил Орден Мужества. Для меня было большой честью лично вручить награду нашему герою", - рассказал Моор.