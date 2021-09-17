Видеотрансляцию с участков можно посмотреть в центре по наблюдению за выборами в Тюменской области

Видеостена центра по наблюдению за выборами в Тюменской области с первых минут голосования фиксирует активную позицию избирателей, сообщил руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев ИА "Тюменская линия".

Центры по наблюдению за выборами организованы во всех субъектах Российской Федерации. Техническим оператором на федеральным уровне определена компания "Ростелеком".

"Представители компании смонтировали видеостену, на которой можно наблюдать за ходом голосования на различных участках. Граждане, которые сделали заявку на наблюдение за определенным участком, к которому они имеют отношение, видят только его на экране", - пояснил Артур Юрьев.

В Тюменской области на выборах 2021 года видеосистемой оборудовали 490 избирательных участков, где проголосуют более 75% избирателей. На каждом участке установили по две видеокамеры. Они контролируют зону выдачи бюллетеней, избирательные урны, сейф для хранения бюллетеней.