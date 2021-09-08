Эксперты обсудили рейтинги партий в преддверии выборов

Круглый стол в онлайн-формате на тему "Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов" состоялся на базе МИА "Россия сегодня" 2 сентября.

Организатором дискуссии выступил Экспертный институт социальных исследований. В качестве спикеров выступили руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов и руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Согласно проводимым ВЦИОМ ежедневным опросам, с приближением даты выборов всё больше граждан собираются принять участие в голосовании. В настоящий момент их число по стране составляет 51%, а в начале года этот показатель находился в районе 36-39%. Эксперты подчеркивают: фактическая явка выше 50% может считаться экстремальной и более характерна для выборов президента.

"В последние месяцы было сделано очень многое, чтобы повысить доверие граждан к избирательному процессу в целом. Проделана масштабная работа по организации прозрачности выборов за счет института общественных наблюдателей, круглосуточного видеонаблюдения. Растет число зарегистрированных кандидатов и партий. Не последнюю роль сыграла возможность прийти на участок в любой удобный день с пятницы по воскресенье, а также электронное голосование", - прокомментировал руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

Участники круглого стола отметили два основных агитационных тренда в предвыборной кампании. Первый – составление народной программы. Последние годы этот путь использует "Единая Россия": партия формирует повестку, исходя из пожеланий самих граждан, собирая наказы на федеральном сайте и в региональных отделениях. Второй тренд – мобилизация избирателей через Интернет, причем "Единая Россия" и здесь является лидером. Среди всех парламентских партий именно она систематически продвигает символику, лидеров списков и тезисы программы в Сети.

"На данный момент мы имеем целый ряд интересных предвыборных интриг. Во-первых, согласно опросам ВЦИОМ, сразу три партии претендуют на присоединение к привычной парламентской четверке. Это "Яблоко", "Новые люди" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". По некоторым данным, есть ещё примерно 16% опрошенных, которые хотят пойти на выборы, но не определились с предпочтениями. Это много, и в этом плане особенно важными станут действия партий в финальные дни перед голосованием. Вторая интрига – получат ли единороссы конституционное большинство в Государственной Думе, т.е. 300 человек. Пока результат "Единой России" прогнозируется между 290-305 мандатами", - отметил Артур Юрьев.

Отметим, согласно опросам ВЦИОМ, на грядущих выборах "Единая Россия" может преодолеть рубеж в 40% голосов, КПРФ достигнет уровня около 20%, ЛДПР прогнозируют порядка 10%, "Справедливая Россия" - в районе 7% от общего числа готовых проголосовать. Также порядка 16% заявляют о намерении проголосовать за непарламентские партии, остальные проценты принадлежат тем, кто заявляет: "испорчу бюллетень" или "не стану принимать участие в выборах".

Напомним, выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В эти же дни в Тюменской области состоятся выборы в региональный парламент.