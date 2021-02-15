Павел Перевалов назначен начальником Главного управления строительства Тюменской области

На должность начальника Главного управления строительства Тюменской области с 15 февраля назначен Павел Перевалов. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор.

Прежний руководитель ГУС Сергей Шустов в должности заместителя губернатора Тюменской области будет осуществлять контроль и координацию деятельности Главного управления строительства и Управления гостехнадзора Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора.

До назначения Павел Перевалов с 2016 года являлся заместителем главы города Тюмени, курировал работу департамента городского хозяйства.

В 2005 году Перевалов окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция". С 2000-го работал в областном департаменте ЖКХ, с 2009 по июль 2012 - в Главном управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области сначала замом и начальником управления инженерной инфраструктуры, затем заместителем начальника Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. С июля 2012 года до перехода в горадминистрацию - директор департамента ЖКХ Тюменской области.