Павел Перевалов назначен начальником Главного управления строительства Тюменской области

13:10 15 февраля 2021
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На должность начальника Главного управления строительства Тюменской области с 15 февраля назначен Павел Перевалов. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор. 

Прежний руководитель ГУС Сергей Шустов в должности заместителя губернатора Тюменской области будет осуществлять контроль и координацию деятельности Главного управления строительства и Управления гостехнадзора Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора. 

До назначения Павел Перевалов с 2016 года являлся заместителем главы города Тюмени, курировал работу департамента городского хозяйства. 

В 2005 году Перевалов окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция". С 2000-го работал в областном департаменте ЖКХ, с 2009 по июль 2012 - в Главном управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области сначала замом и начальником  управления инженерной инфраструктуры, затем заместителем начальника Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. С июля 2012 года до перехода в горадминистрацию - директор департамента ЖКХ Тюменской области.

Теги: ЖКХ , назначения , Сергей Шустов , строительство
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