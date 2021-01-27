Волонтеры и депутаты-единороссы помогают медицине бороться с коронавирусом

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На площадке "Единой России" прошел второй всероссийский социальный онлайн-форум под руководством председателя партии Дмитрия Медведева, который собрал добровольцев со всей страны. Активисты поделились лучшими выработанными практиками и актуальными предложениями. Во встрече приняли участие волонтерские центры "Единой России" и Общероссийского народного фронта, развернутые в регионах, волонтеры Победы, волонтеры-медики и представители штабов акции "Мы вместе".

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах стабилизируется, но, несмотря на это, волонтерские центры "Единой России" не прекращают работу. Он считает, что будущее "Единой России" нужно связать с теми, кто активно помогал людям в период пандемии, "это особенно касается депутатов Государственной думы и других уровней власти с учетом предстоящих выборов".

Дмитрий Медведев предложил продолжить сбор взносов для помощи пострадавшим от пандемии. Он напомнил, что в прошлый раз члены партии собрали 400 млн рублей, которые пошли на помощь медикам и людям в трудной ситуации.

Основными направлениями добровольческой деятельности партии по-прежнему остаются автоволонтерство и доставка горячего питания медикам. Волонтеры также присматривают за детьми врачей, пока те на работе, доставляют необходимые товары, оказывают другую помощь, работают в регистратурах, развозят лекарства тем, кто лечится от коронавируса на дому. Помогают добровольцы и в работе специализированных кол-центров единого номера 122.

В Тюменской области волонтерский центр "Единой России" и ОНФ начал работать еще в марте 2020 года, сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов. К работе центра присоединились 1 817 добровольцев – люди самых разных возрастов и профессий. Вместе они выполнили 1480 заявок от жителей области. Депутаты всех уровней, молодежь, активисты объединили свои усилия, чтобы поддержать тех, кто нуждается во внимании и заботе, отметил Андрей Артюхов.

Добровольцы помогают медработникам и их семьям, принимают звонки в волонтерском центре партии, развозят продукты и лекарства. Совместно с депутатами, социально ответственным бизнесом волонтерский центр обеспечивает медицинских работников дополнительным транспортом, питанием, средствами индивидуальной защиты.

Так, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Николай Брыкин выделил средства на оплату аренды дополнительного транспорта для областной клинической больницы № 2. Благодаря трем дополнительным машинам были выполнены выезды к пациентам с ОРВИ и COVID-19 и для взятия мазков. Член фракции единороссов Тюменской областной думы Галина Резяпова предоставила деньги на приобретение автомобиля для выездной онкологической бригады "Медгорода".

Участвуют депутаты-единороссы всех уровней и в автоволонтерском движении: на личных автомобилях доставляют врачей городских поликлиник к пациентам, отвозят в аптеки рецепты на лекарства для граждан старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями, оказывают содействие местной больнице в транспортировке медицинских препаратов и вакцин.

Активисты волонтерского центра в Тюменской области поддерживают многодетные семьи врачей, которые работают в "красной зоне". В новогодние праздники было приобретено и передано более 2 500 подарков семьям сотрудников госпиталя для ветеранов, ОКБ №1, ОКБ №2, станции скорой помощи, инфекционной больницы, медработникам поликлиники Тюменского района.

В Тюменской областной больнице №2 благодаря помощи Николая Брыкина появятся пять новых электрокардиографов, которые будут передавать результаты обследования в цифровом виде. Депутат-единоросс Тюменской гордумы Алексей Рагозин приобрел пять аппаратов ИВЛ для областной инфекционной больницы. В 2020 году при поддержке АО "Транснефть — Сибирь" в лице генерального директора компании, депутата Тюменской гордумы Виктора Бронникова в приемном отделении взрослого стационара тюменской ОКБ № 2 отремонтировали входную группу, установили автоматические раздвижные двери. Работа волонтеров, помощь медикам и Волонтерская работа продолжается и в наступившем году, сообщили в пресс-службе ТРО партии "Единая Россия".