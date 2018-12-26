Губернатор Тюменской области рассказал об экономике региона, инвестициях, семейных традициях и планах на 2019 год

В Тюмени сегодня, 25 декабря, состоялась пресс-конференция губернатора Тюменской области по итогам 2018 года. Помимо журналистов, участие в ней приняли местные блогеры.

Общение вышло неформальным. Помимо привычных вопросов про инвестиции, развитие транспортной инфраструктуры, соцсферы, строительство новых объектов, участники встречи активно интересовались новогодними традициями в семье губернатора, что он дарит своим родным на праздник, взаимоотношениями с детьми и родителями и так далее.

Оценку состоявшемуся общению Александр Моор дал в своих аккаунтах в соцсетях: "Пообщался с журналистами и блогерами на пресс-конференции по итогам 2018 года. Получилось неплохо. Вопросы были на разные темы: от внешней политики до благоустройства города. Ответы давал на все - смотрите запись прямого эфира":