В Тюменской облдуме можно узнать об истории журналистики

Фото Сергей Русанова, http://meridian.t-l.ru

В стенах регионального парламента 15 января открылась выставка, посвященная 60-летию Союза журналистов Тюменской области.

В экспозиции представлены памятные предметы, фотоаппараты, блокноты, подшивки старых газет, рассказывающих о буднях корреспондентов. Открывая выставку, первый заместитель председателя облдумы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов поздравил собравшихся журналистов с Днём российской печати: "Для тюменцев важно ваше творчество и компетентность, точность и ответственность за каждое слово. Вы несёте читателям, зрителям, слушателям важную информацию, формируете общественное мнение, участвуете в реализации программ экономического и социального развития региона, отстаиваете законное право россиян на свободу слова". вице-спикер также выразил надежду, что "что взаимоотношения между органами власти и журналистским сообществом будут и впредь носить деловой, конструктивный характер, способствовать политической стабильности в нашей многонациональной области, повышению уровня и качества жизни земляков".

Советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин свое приветствие адресовал ветеранам редакций, которые умело передают молодым коллегам творческую эстафету, любовь к профессии и уважение к читателям, зрителям, слушателям. "Пока выставка находится в гостеприимных стенах Тюменской областной Думы, надо организовать её посещение учащимися школ юного журналиста, чтобы молодые ребята узнали, как формировалась региональная журналистика, поняли, что это такое – наша горькая и одновременно сладкая профессия – быть журналистом", - отметил Новопашин.

По информации Тюменской областной думы.