Две тюменских новости вошли в ТОП-30 событий декабря в региональной политике

Вышедший сегодня рейтинг Фонда "Петербургская политика" за декабрь 2016 года включил в число важнейших событий месяца в регионах отмену международных соревнований по зимним видам спорта из-за допингового расследования (8-е место) и обвинительный приговор блогеру Алексею Кунгурову (30-е место). Несмотря на то, что обе новости являются негативными, Тюменская область сохраняет свое место в числе регионов с максимальной устойчивостью.

В тени негатива остались незамеченными такие положительные для региона события, как 9-е место в экологическом рейтинге субъектов РФ от "Зеленого патруля" за 2016 год, также 9-е место Тюменского технопарка в рейтинге российских технопарков от Ассоциации кластеров и технопарков и 5-е место в рейтинге энергоэффективности среди субъектов РФ первой категории бюджетной обеспеченности от Минэнерго России.