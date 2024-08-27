Диетолог советует после отпуска отказаться от ресторанов и кафе

В отпуске многие забывают не только о привычных заботах, но и о правильном питании, позволяя себе много жирной и вредной пищи - ка результат - лишние кг, ощущение усталости и голода. Врач-диетолог МКДЦ Анна Верхоланцева рассказала, как с помощью питания восстановить свой организм после отпуска и назвала продукты и блюда, которые в этом помогут.

Не переедайте

Диетолог рекомендует есть только во время, установленное для приема пищи и стараться лишний раз не перекусывать. Важно придерживаться основного правила: полезные и свежие продукты питания следует расположить в холодильнике на уровне глаз, ну, а вредные следует убрать подальше, чтобы не возникло желание их достать и перекусить.

Откажитесь от ресторанов и кафе

Зачастую блюда, которые подают в ресторанах и кафе, имеют высокую калорийность за счёт различных соусов и добавок. Кроме того, порции блюд могут быть больше тех, что мы готовим дома. Все это также способствует перееданию, поэтому стоит хотя бы на некоторое время отказаться от посещения ресторанов и кафе.

Выстраивайте правильный рацион питания

Для полезного завтрака идеально подойдет цельнозерновая каша с ягодами или омлет с овощами. Ужин же лучше сделать более легким и обязательно включить в него овощи и белки, к примеру, отличным вариантом будут блюда из рыбы и курицы с овощами.

Если после отпуска вы столкнулись с грустью и унынием, то попробуйте включить в свой ежедневный рацион натуральный йогурт. Он содержит аминокислоту, которая активирует гормон счастья и, следовательно, обеспечит вам хорошее настроение

Высыпайтесь и будьте активными

Помимо питания восстановить организм поможет полноценный сон и физическая активность. Специалист рекомендует выделять не менее 7 часов на сон и около 30-40 минут на занятия ходьбой.

Анна Верхоланцева: