В регионах страны стартовала акция "Служу Отечеству" в рамках трека Знание.Герои

Фото: центр «Воин»

Совместный проект Государственного фонда "Защитники Отечества" и Российского общества "Знание" начался в День воинской славы России, 10 июля. В Тюмени первое мероприятие прошло на площадке регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Слушателями стали воспитанниками центра "Воин".

Перед ребятами выступили ветеран боевых действий, ветеран СВО Павел Кухаронак и участник СВО, старший лейтенант, преподаватель ТВВИКУ, действующий офицер Евгений Кочергин. Он трижды награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью за боевые отличия и за разминирование.

Павел Кухаронак стал одним из первых добровольцев СВО из Тюменской области: на фронт он попал в июле 2022 года. И сразу – на Херсонское направление. На тот момент ему было 49 лет, и он считался одним из самых возрастных добровольцев, поэтому получил позывной "Старый". Механик-водитель боевой машины десанта помог отразить два больших наступления ВСУ. Во время одной из украинских атак тюменец спас жизни двадцати сослуживцев, которых он вытаскивал с поля боя под плотным огнем противника. За этот подвиг он был награжден орденом Мужества.

Сейчас Павел Кухаронак посещает зону СВО в качестве волонтёра: привозит бойцам гуманитарную помощь, необходимые на фронте вещи и продукты. На встрече со слушателями он рассказал, почему принял решение стать добровольцем, а также поделился историей своего подвига.

"В связи с тем, что у нас народу было мало для эвакуации одного раненого нужно два-три человека как минимум. Чтобы не отвлекать личный состав на эвакуацию раненых я заезжал прямо практически над окопами, поднимал раненых на борт и эвакуировал. Вот тогда вот в тот бой было эвакуировано 20 человек. Вообще за весь период боев на Херсонском направлении на правом берегу, врать не буду, не помню сколько, не считал, ну порядка, я так примерно прикинул, порядка 50-70 человек", – поделился он.

Еще один гость встречи Евгений Кочергин попросил не снимать его лицо на камеру и не фотографировать, так как является действующим офицером. Он поделился со слушателями, почему выбрал стезю военного, а также рассказал про ранения, которые получил на СВО.

"Супруга постоянно переживала, потому что мы могли не выходить на связь две недели месяц. Человек, когда в неведении находится, ему мысли всякие разные в голову лезут. Родным и близким надо вообще отдельно памятник поставить. Супруга, когда я попал в госпиталь уже с тяжелым ранением второй раз, она приехала в госпиталь, она меня там кормила, купала, возилась со мной там как с ребенком маленьким", – поделился он.

Слушатели с интересом слушали выступления лекторов, задавали много вопросов. С благодарностью к спикерам обратилась начальник управления департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова.

"Спасибо большое, ребята, за то, что вы такие, какие вы есть, и за то, что мы по праву можем вами гордиться, а наша Родина может на вас рассчитывать", – сказала она.

акция проходит более, чем в 30 регионах страны, перед молодёжью выступают военные корреспонденты, ветераны специальной военной операции. До конца лета к мероприятиям "Служу Отечеству" в рамках трека Знание.Герои присоединятся все 89 субъектов России.

Как отмечал Президент РФ Владимир Путин, участники и ветераны СВО составляют костяк Вооруженных сил. Они должны участвовать в управлении страны и крупнейших проектах.

Совместная акция Государственного фонда "Защитники Отечества" и Российского общества "Знание" направлена на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи на основе личного примера.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала: "Сейчас формируется совершенно новая система патриотического воспитания, в которой ключевую роль играют те, кто встал на защиту интересов России. Ветераны СВО, как никто другой, могут донести до юных ребят правду о подвиге, о Родине, о мужестве. Молодежь очень позитивно воспринимает рассказы героев, которые сами с большим энтузиазмом берутся за такую работу".

Акция проходит в различных форматах, например, проведение ветеранами СВО лекций, мастер-классов, встреч. Уже определен лекторы в регионах России, среди которых популярные военные корреспонденты.

"Акция "Служу Отечеству" — это уникальная возможность для молодого поколения встретиться с Героями, которые прямо сейчас своей самоотверженностью пишут великую историю нашей Родины. Такие встречи дадут возможность ребятам глубже понять значимость патриотизма и гражданской ответственности, вдохновиться подвигами реальных людей, которые заслуживают признания и вечной памяти. И наша общая задача — сделать так, чтобы эта память связывала все поколения россиян. Планируем, что в рамках акции пройдет более тысячи лекций, мастер-классов с ветеранами СВО и военными журналистами", – отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В рамках акции Обществом "Знание" разработаны методические материалы и проводится обучение спикеров. Разработан план занятия, структура презентации, собраны ответы на самые частые вопросы и предусмотрены материалы в зависимости от возрастных групп с описанием особенностей восприятия каждой.

Отметим, за год работы Государственный фонд "Защитники Отечества" вовлек в патриотическое воспитание молодежи более 3500 тысяч ветеранов специальной военной операции, стал инициатором более 25000 мероприятий патриотической направленности по всей стране, в которых приняло участие почти 500 000 детей и молодежи.