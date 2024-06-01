Завершена реализация проекта "От школы общения к траектории взросления"

Фото: ТГМОО КОС «ВЕГА»

Социальный проект "От школы общения к траектории взросления" завершен. Эти 10 месяцев, запомнятся участникам, как важная часть большого пути, на котором они учились разбираться не только в себе и своих интересах, но и в окружающем мире, набирались опыта, формировали мировоззрение, а значит, выстраивали свою собственную траекторию взросления.

Основная идея проекта заключалась в оказании положительного влияния социума на подростка. Для достижения этой цели были организованы разноформатные мероприятия, позволяющие сподвигнуть участников к свободному общению и поиску себя среди активной молодёжи. Так в рамках проекта реализовалось несколько масштабных социально-развивающих событий:

Лагерь Социального Лидерства "Вместе на 3.15": летние выездные сборы, направленные на всестороннее развитие личности посредством реализации огромного спектра активностей в разных сферах деятельности.

День открытых дверей или Родительское Собрание, помогающее найти взаимопонимание в семье.

Зимние Выездные Сборы "Холодно не будет!": предоставили участникам возможность выйти из зоны комфорта навстречу новому опыту.

Вечер Встречи Выпускников ВЕГи, собирающий вместе не одно поколение, каждому из которых есть, чем поделиться!

Весенний выезд "Гори Гори Ясно", погрузивший в историю фольклора, обеспечив тем самым не только развлекательный, но и познавательный досуг.

Патриотическое мероприятие "Урок Мужества": традиционно окунуло в события военных лет, позволив глубже рассмотреть понятие мужества и то, как его можно проявлять в наше время.

Пост Nº1 приблизил к пониманию важности великого подвига русского народа и в очередной раз заставил сильнее задуматься об уроках прошлого.

Выпускной вечер "Если не сейчас, то когда?" — сплошное вдохновение и пример для подражания, наблюдение за теми, кто уже наверняка познал свою траекторию взросления!

Также социальный проект "От школы общения к траектории взросления" носил наставнический характер, так как рядом с участниками всегда находились комиссары-наставники, направляющие их на верный путь развития.

Во время проекта наши участники смогли погрузиться в безопасную среду для социализации, воплощения творческих задумок, приобретения и проявления своих навыков. Всё это время помимо наставников-комиссаров над проектом трудились квалифицированные специалисты в области психологии. Анализируя деятельность команды, они помогали им повысить уровень занятий и мероприятий для достижения положительной динамики проекта.

Полёт состоялся! По результатам анализа комиссарских дневников наблюдения, организаторы выявили явный рост начальных показателей: за прошедший учебный год участники смогли достичь нового этапа в своем личностном развитии и теперь уже с гораздо большим пониманием будут двигаться по жизненному пути.

Социальный проект "От школы общения к траектории взросления" - победитель гранта губернатора, финансируется из средств областного бюджета и фонда-оператора.

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Фото: ТГМОО КОС "ВЕГА"