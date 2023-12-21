В Тюмени проведут экскурсию по улице Дзержинского

Пешеходная экскурсия по улице Дзержинского "Тёпло улицы Садовой" состоится в Тюмени 27 декабря в 18:30. Организатором выступает музейный комплекс им. Словцова.

Совершив путешествие по первой пешеходной улице города, тюменцы увидят уникальную тюменскую домовую резьбу – один из главных брендов региона. Экскурсанты познакомятся с различными видами резьбы, которые были характерны для дореволюционной Тюмени: объемной, глухой и пропильной.

Также участники узнают о теплых семейных традициях тюменских купцов Колокольниковых, Бурковых, Новоселовых, Дементьевых, живших на улице Садовой (ныне – улица Дзержинского). Кроме того, это просто прекрасное место, где можно сделать красивые фотографии, ведь помимо хорошо сохранившихся старинных особняков здесь красуются и современные арт-объекты.

Участие в экскурсии платно, свободных мест осталось немного. Доступна оплата по "Пушкинской карте". Возрастное ограничение 6+. Забронировать место, а также узнать подробнее об этой и других экскурсиях музейного комплекса им. Словцова можно по телефону: 45-35-90.