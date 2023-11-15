Выставка "Приглашаем в синематографъ" работает в музее "Дом Машарова"

Фото: музей "Дом Машарова"

В музее "Дом Машарова" до конца января 2024 года работает выставка "Приглашаем в синематографъ", посвященная эпохе дореволюционных кинофильмов.

В дореволюционную эпоху просмотр кинофильмов был настоящим событием для горожан. Дамы и господа надевали лучшие вечерние наряды, а перед просмотром обязательно посещали буфет. В репертуаре синематографа показывались драмы, комедии, виды природы и многие другие картины, которые не оставляли равнодушными жителей города.

Экспозиция погружает посетителей в атмосферу первых электротеатров Тюмени. На выставке "Приглашаем в синематографъ" представлены подлинные предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, также демонстрируются оцифрованные кинопленки.

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. Посетить выставку можно со среды по воскресенье с 11:00 до 20:00. Стоимость билетов – 100 рублей, льготным категориям вход свободный. Возрастных ограничений нет.