Тобольских подростков приглашают присоединиться к правовым играм

Команда проекта "Абсолютное право" организует правовые игры для школьников Тобольска от 14 лет. Модератором игр выступит руководитель проекта, член Общественной палаты Тюменской области Алексей Ларионов.
Игры пройдут 11 ноября в 13:00 на площадке мультицентра "Моя территория". Ребята смогут испытать себя в команде юридического агентства. Каждая команда в конкурентном поле рынка получит "заказы" от юридических и физических лиц. Последние, в свою очередь, обращаются в агентства со своими проблемами или просят помочь им подготовить процессуальный документ (иск, претензию, жалобу, обращение).
Правовые игры научат подростков ориентироваться в большом количестве информации, выбирать нужную и правильно ее укладывать в документ, решать реальные задачи и проблемы на скорость. Самые активные участники и победители получат памятные призы и подарки. Зарегистрироваться и подтвердить участие в играх по ссылке.
Организатор проекта - Центр развития детей и молодежи "Флагман". Проекту "Абсолютное право" в 2023 году исполняется 5 лет, в проекте приняло участие более 2000 школьников. Проект реализуется на средства Гранта губернатора Тюменской области.
Отметим, что схожие правовые игры для школьников пройдут и в Тюмени. Они состоятся 22 ноября в мультицентре "Контора пароходства", зарегистрироваться можно уже сейчас.
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