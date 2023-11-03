В Тюмени откроется выставка "Nеоготика"

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

В главном корпусе музейного комплекса им. Словцова 5 ноября начнет работу выставка графических портретов московского художника Леонида Петрушина "Nеоготика".

Как многие "семидесятники", Леонид Петрушин выхватывает личности своих портретируемых из временного потока, чтобы внимательно вглядеться в глубины человеческой души. Современницы мастера, погружённые в себя, словно прислушиваются к движению своих чувств и мыслей.

Героини портретов Петрушина с тонкими лицами и длинными пальцами средневековых королев погружены в условное пространство, наполненное полунамёками и рождающее множество ассоциаций. Дымка готической грусти и щемящей поэзии окутывает их фигуры и продолжается в пространстве выставки.

Выставка доступна для посещения до 31 января 2024 года по адресу: ул. Советская, 63. Вход платный, стоимость билета – 100 рублей, возрастная категория 12+. Музейный комплекс им. Словцова работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

Узнать подробнее об этой и других выставках, а также экскурсиях и мероприятиях музея можно по телефону: 8 (3452) 45-35-90.