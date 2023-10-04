В Тюменской области создан Наблюдательный совет Российского общества "Знание"

Фото: Российское общество "Знание"

Общее собрание регионального отделения Общества "Знание" прошло 3 октября в Тюменском государственном университете.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Алексей Райдер, руководитель Управления по развитию УрФО Российского общества "Знание" Иван Попп, ректор ТюмГУ Иван Романчук, представители правительства и общественной организации.

На заседании единогласно губернатор Александр Моор избран Председателем Наблюдательного совета Тюменского регионального отделения Российского общества "Знание", заместителем Председателя Наблюдательного совета стал Алексей Райдер.

Филиал Российского общества "Знание" в Тюменской области активно развивается и расширяет форматы свой деятельности. Организация регулярно проводит марафоны, семинары, лекции и другие мероприятия, которые привлекают аудиторию разных возрастов: школьников, студентов, рабочую молодежь, специалистов. Реализуемые проекты востребованы и вызывают интерес, дают возможность тюменцам приобрести новые знания и реализовать себя. Перед нами стоят важные задачи: расширять партнерскую сеть, привлекать новых лекторов и организовывать собственные, уникальные проекты, – отметил заместитель губернатора.

Руководитель Управления по развитию УрФО Российского общества "Знание" Иван Попп подчеркнул, что Тюменский филиал постоянно использует новые форматы работы. Налажено взаимодействие с органами власти, общественными организациями и социальными учреждениями.

Нам поставлена важнейшая задача – "перезагрузить" работу региональных отделений Российского общества "Знание". Сегодня состоялось важное событие в Тюменской области. На ближайшие три года избраны руководящие органы регионального отделения и создан Наблюдательный совет под председательством Губернатора Александра Викторовича Моора. Это позволит решать важнейшие стратегические задачи по развитию просветительской деятельности в регионе, – отметил Иван Попп.

Также 3 октября произошли изменения в составе руководящих органов регионального отделения. Председателем в Тюменской области был избран ректор ТюмГУ.

Хочу поблагодарить Общество "Знание" за возможность стать частью масштабной просветительской организации, готов активно включиться в работу в роли председателя тюменского филиала. Приложу максимум усилий, чтобы те цели и задачи, которые поставлены сегодня перед Российским обществом "Знание", выполнялись нашим региональным отделением. Одним из ключевых направлений вижу вовлечение в проекты молодежи – в эту категорию входят не только школьники и студенты, но и молодые ученые, преподаватели, специалисты. Будем расширять пул лекторов, открывать новые площадки, проводить мероприятия и привлекать к ним внимание, – прокомментировал Иван Романчук.

Наблюдательный совет – совещательный орган, образованный в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций в рассмотрении вопросов, связанных с развитием просветительской деятельности на территории региона.

На данный момент Наблюдательные советы Российского общества "Знание" функционируют в 33 регионах. До конца года совещательные органы начнут работу более чем в 60 регионах России.