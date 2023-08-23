Тюменцев приглашают на пешеходную экскурсию "Из музея в музей"

Пешеходная экскурсия "Из музея в музей" стартует 26 августа в 21:00 от музея "Усадьба Колокольниковых" и познакомит участников с историей основания и развития Тюмени. Экскурсанты пройдут по улице Республики.

Участники увидят здания Александровского реального училища, где на рубеже XIX–XX веков располагались коллекции археологических находок Ивана Словцова, Гостиного двора, узнают о жизни горожан в XIX - начале ХХ века, а также познакомятся с историей создания тюменского музея. Экскурсия завершится в здании музея "Городская Дума", одном из старейших архитектурных памятников города.

Продолжительность экскурсии – 60 минут. Встреча проводится для сборных групп до 25 человек. Стоимость участия – 350 рублей с человека. Приобрести билеты можно онлайн. Также по ссылке доступна оплата по "Пушкинской карте". Телефоны для справок: +7 (3452) 46-11-59, +79324717990. Возрастных ограничений нет.