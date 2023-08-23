Музей Словцова проводит по Тюмени автобусные экскурсии выходного дня

Каждую субботу и воскресенье музейный комплекс им. Словцова проводит экскурсии "От острога до столицы" и "Дела тюменские" по Тюмени на двухэтажном автобусе. Экскурсии стартуют от главного корпуса (ул. Советская, 63).

Экскурсия "Дела тюменские" проходит по субботам в 19:30 и в 21:00. Участников ждет погружение в жизнь Тюмени вековой давности – где-то обыденную, а где-то насыщенную разного рода происшествиями. Экскурсанты услышат сводки новостей дореволюционной Тюмени, узнают историю старинной части города, откроют тайны, чем дышала и жила Тюмень более 100 лет назад.

Экскурсоводы расскажут, что волновало местных жителей и о чем они говорили на улицах. В программу включен маршрут по исторической части города. Каждый увидит усадьбы, особняки, памятники. Продолжительность экскурсии – 50-60 минут. Стоимость участия – от 250 рублей. Билеты на второй этаж автобуса можно приобрести по "Пушкинской карте". Возрастная категория 12+

Экскурсия "От острога до столицы" проходит по воскресеньям в 12:00 и в 14:30. Это обзорная экскурсия по исторической части Тюмени. Экскурсоводы поведают об удивительных фактах, самых заметных событиях в его первого города за Уралом, его площадях и скверах, об известных людях города: купцах Колокольниковых, Текутьеве, Машарове и других.

Участники увидят характерные черты "старой" и "новой" Тюмени: купеческие особняки XIX–начала XX в., величественные храмы и Свято-Троицкий мужской монастырь (старейший памятник архитектуры города), Тюменский драматический театр и набережную, мост Влюбленных и многое другое. Посетив экскурсию, можно открыть для себя свою Тюмень или полюбить ее еще больше.

Продолжительность экскурсии – 90-120 минут. Стоимость участия – от 350 рублей. Билеты на второй этаж автобуса можно приобрести по "Пушкинской карте". Возрастная категория 6+

Приобрести билеты можно онлайн. Продажа билетов на застекленную площадку второго этажа автобуса, а также билетов на первый этаж открывается за неделю до экскурсии по пятницам после 11:00 по тюменскому времени.

Бронирование мест на второй этаж на открытую (уличную) площадку автобуса открывается за неделю до экскурсии по пятницам после 11:00 по тюменскому времени. Бронирование осуществляется только по телефону: 8 (3452) 45-35-90. Билеты на данную площадку выкупаются в день экскурсии при условии теплой погоды и отсутствии дождя.