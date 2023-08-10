Тюменцев приглашают поиграть на выставке оружия

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

В главном корпусе музейного комплекса им. Словцова для гостей выставки "Блеск стали. Художественное оружие XVIII-XX веков" проведут необычные настольные игры с элементами экскурсии "Вашу шпагу, сударь!". Встречи проводятся до 26 августа по пятницам в 18:00 и по субботам в 14:00.

В рамках экспресс-экскурсии посетителям расскажут про историю и разновидности художественного оружия, а затем гости музея проверят себя в увлекательной интеллектуальной игре, где правила похожи на всем известную игру "Мемо". Участникам нужно запоминать и выбирать карточки с одинаковыми картинками, чтобы установить соответствие между воинами и их вооружением.

Главный корпус музейного комплекса им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость участия в мероприятии "Вашу шпагу, сударь!" – от 150 до 500 рублей с человека. Приобрести билеты онлайн можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Доступна оплата по "Пушкинской карте". Возрастная категория 12+

В рамках выставки "Блеск стали. Художественное оружие XVIII – начала XX веков" представлено свыше 60 предметов из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В экспозиции можно увидеть боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение стран западной Европы, изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока. Экспозиция рассчитана на широкую аудиторию знатоков и любителей старинного оружия.

Для самостоятельного изучения выставка доступна до 27 августа со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Стоимость посещения – от 250 до 350 рублей. Приобрести билеты можно в кассах музея, а также онлайн, в том числе – по "Пушкинской карте". Возрастная категория 6+