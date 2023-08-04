В Тюмени активисты "Союза-интеграции братских народов" подвели итоги работы за 18 лет

Фото Сергея Кузнецова

В Тюмени прошло заседание совета Тюменской областной общественной организации "Союз-интеграция братских народов", посвященное 18-летию работы этого уникального общественного объединения. Об этом сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Благодаря активным участникам, вложившим душу в общее дело и приложившим силы к воплощению идей дружбы и сотрудничества в жизнь, спектр работы региональных общественных активистов широк, а результаты впечатляют.

В работе совета участвовали председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, председатель координационного совета национальных общественных объединений области Евгений Воробьев, председатель Общества русской культуры Тамара Трунилова, руководитель Общества украинской культуры Станислав Кушнаренко и руководитель Национально-культурной автономии белорусов Тюменской области Николай Сапего.

– Деятельность союза послужила основанием для дальнейшей работы Владимира Шугли в качестве Почетного Генерального консула Республики Беларусь в Тюменской области, – отметила во время выступления заместитель председателя общественной организации Анна Чусовитина. – Так получилось, что в эти дни мы празднуем также 15-летие дипломатической работы Владимира Федоровича.

В адрес председателя совета региональной организации "Союз-интеграция братских народов" Владимира Шугли поступили поздравления от губернатора Тюменской области Александра Моора, заместителя главы региона Владимира Чейметова и первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова. В поздравлениях отмечены заслуги Владимира Шугли, благодаря которым удалось построить модель взаимоотношений, в основе которой – самостоятельность, равноправие и взаимоуважение.

Так, например, Владимир Чейметов особо отметил работу в сфере сельского хозяйства. В настоящее время в регионе доля тракторов белорусского производства составляет 54%, немалая доля и зерноуборочных комбайнов. Владимир Шугля является вдохновителем и одним из главных организаторов процесса развития торгово-экономических связей Тюменского региона с Республикой Беларусь. Заместитель губернатора поблагодарил председателя областной организации, Почетного Генерального консула Республики Беларусь за труд, терпение и любовь к своему делу.

Среди мероприятий совета "Союза-интеграции братских народов" за годы работы – выпуск информационных карт "Путеводитель для мигрантов", издание книги "Тюменская область и ЕвраАзЭС", проведение круглого стола "Россия и Беларусь: проблемы и перспективы развития", многочисленные проекты в сфере международного гуманитарного сотрудничества, взаимодействие с вузами Беларуси и Тюменской области, а также другие проекты.

– Анализируя деятельность нашей организации, понимаешь, что спектр работы широк, а результаты – огромны, – сделала вывод Анна Чусовитина. – Благодарна всем активным участникам, вложившим душу в наше общее дело и приложившим силы к воплощению идей дружбы и сотрудничества в жизнь.

Много добрых слов в адрес общественной организации и лично председателя совета сказали участники заседания Сергей Ефимчик, Николай Сапего, Людмила Татаринцева и Клавдия Зуева. По мнению выступавших, каждый участник вложил в общественную работу по укреплению сотрудничества между Тюменской областью и Республикой Беларусь частицу себя, поэтому и есть серьезные результаты.

– Все начинается с руководителя, и сегодня хочется пожать руку нашему лидеру, который за эти годы так много сделал для интеграции России и Беларуси, для осуществления великого множества проектов в торгово-экономической, информационной, гуманитарной и культурной сферах, – отметил Николай Сапего.

В завершение встречи участники совета общественной организации приняли решение продолжать работу по укреплению дружбы и сотрудничества между российским и белорусским народами.