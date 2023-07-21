Знание.Карьера: своим успехом поделились со школьниками ведущие лекторы Тюменской области

Фото: Российское общество "Знание"

Воспитанники лагеря "Витязь" приняли участие в форуме от Российского общества "Знание". В гости к ребятам приехали ведущие лекторы региона, поделились своими успехами, рассказали о профессиях будущего и искусственном интеллекте, а также провели ряд мастер-классов. Мероприятие состоялось в четверг, 20 июля. В нем приняли участие более 200 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Форум проходил в течение всего дня. Мероприятие началось с панельной дискуссии, в рамках которой директор Тюменского Дома фотографии Сергей Фирцев передал филиалу Российского общества "Знание" два тома книги Льва Боярского "Пионеры тюменской фотографии 1866-1917гг." и "Эпоха фотокоров 1918-1953гг.".

Сергей Валерьевич выразил слова благодарности Российскому обществу "Знание" за развитие просветительской деятельности и проведение мероприятий, а также пожелал дальнейших успехов и развития.

В рамках панельной дискуссии выступил директор института математики и компьютерных наук Евгений Вдовин. Оба лектора рассказывали ребятам о том, как выбрать профессию, о навыках будущего и искусственном интеллекте, а затем провели мастер-классы.

Также в гости к воспитанникам лагеря приехали лекторы с игрой "Пентагон". Сначала зрителям рассказали о том, что такое информационная безопасность, затем предложили сыграть в увлекательную игру. Команды-победители получили памятные сувениры от Российского общества "Знание".

На завершающую часть программы приехали сразу несколько лекторов: педагог-психолог Татьяна Драчук, патентовед Надежда Брежнева, краевед, директор Тюменского дома фотографии Сергей Фирцев, журналист Вячеслав Девятков и эксперт Министерства юстиции Ирина Падерина. Спикеры разделились по разным локациям и рассказывали ребятам о своих профессиях, а также проводили интересные мастер-классы.