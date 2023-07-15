Знание.Карьера: как школьники на один день стали профессионалами

Фото: Российское общество "Знание"

Воспитанники лагеря "Дружба" на один день стали студентами вуза и попробовали себя в разных профессиях благодаря форуму от Российского общества "Знание". Мероприятие состоялось в пятницу, 14 июля. В нём приняли участие научные сотрудники, кандидаты наук, магистры, а также представители различных профессий и более 300 ребят в возрасте от 10 до 17 лет.

Форум проходил в течение всего дня. С приветственным словом к слушателям и спикерам обратилась генеральный директор лагеря "Дружба" Юлия Привалова. Она выразила благодарность Российскому обществу "Знание" за организацию и проведение форума Знание.Карьера, пожелала ребятам почерпнуть как можно больше полезной информации во время работы площадки.

Стартовал форум с дискуссии "Образ современного учителя. Чему учат в современной школе". Её провела директор Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, кандидат биологических наук, доцент Надежда Сабаева. Она рассказала, кто такой учитель, какими качествами он должен обладать и о направлениях обучения. Затем участникам форума предложили создать образ современного учителя и представить каким ребята его видят, чтобы каждый из детей собрал образ современного учителя.

Одним из насыщенных и познавательных блоков стала семинар-игра "Факультет". Кандидат биологических наук Ишимского педагогического института (Филиала) ТюмГУ Ольга Козловцева и заместитель директора Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (Филиала) ТюмГУ Ольга Каппес вовлекли ребят в интересную игру. Каждому было предложено попробовать поступить в институт и сдать ЕГЭ, за это дети получали баллы. После поступления ребята сдавали сессию и выполняли простые задания, тем, кто сдал все экзамены, назначали стипендию за отличные результаты.

Завершил череду мероприятий мастер-класс "Учитель может ВСЕ!". В нем приняли участие руководитель школы современной хореографии "НЕквадрат" Елена Шерер, руководитель школы "KorytovaDojo", кандидат в мастера спорта по каратэ Валентина Корытова, кандидат педагогических наук, старший тренер по спорту ДЮСШ "Прибой", обладатель черного пояса по тхэквондо Владислав Тверских. Спикеры поделились со слушателями своими историями успеха и тонкостями профессии.

Форум Знание.Карьера оставил положительные эмоции и впечатления не только у детей, но и у взрослых. Участники смогли себя почувствовать настоящими студентами и получить много полезной информации о профессиях. Представители различных сфер деятельности постарались вложить в каждый блок как можно больше ценной информации и частичку души. Мероприятие завершилось, но его повторения уже с нетерпением ждут в Ишиме и Ишимском районе Тюменской области.