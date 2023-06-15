Участники совета Общественной палаты Тюменской области обсудили план работы до начала осени

Фото: Сергей Кузнецов, пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

На этой неделе члены совета Общественной палаты Тюменской области провели встречу, на которой обсудили и выработали план работы до сентября. Среди принятых решений – внесение дополнений в соглашение о взаимодействии Тюменской областной Думы и Общественной палаты, утверждение общественного штаба по наблюдению за выборами и формирование состава рабочих групп.

В повестке заседания было 8 пунктов. В начале встречи общественные активисты обсудили и поддержали внесение дополнений в соглашение о взаимодействии Тюменской областной Думы и региональной Общественной палаты. Документ о сотрудничестве был подписан 22 октября 2015 года, и в рамках соглашения общественные активисты участвовали в работе комитетов регионального парламента, а депутаты – в мероприятиях Общественной палаты.

– Время идет, появляются новые задачи, и возникла необходимость дополнить это соглашение рядом юридических норм, – объяснил необходимость внесения дополнений председатель Общественной палаты Геннадий Чеботарев. – Проект соглашения согласован с комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению. После обсуждения с участниками комитета Тюменской областной Думы и Законодательного собрания Думы Ямало-Ненецкого автономного округа мы приняли решение внести документ на утверждение совета.

Еще одним важным пунктом заседания было обсуждение вопросов подготовки к выборам, которые состоятся на территории региона 10 сентября. В этот единый для голосования день в Тюменской области запланированы выборы губернатора, выборы депутатов Тюменской городской Думы, довыборы в Тюменскую областную Думу. Выборы также пройдут в сельских поселениях муниципальных образований региона.

Участники Общественной палаты много лет традиционно организуют общественное наблюдение за ходом голосования и соблюдением законности во время проведения выборов. Для проведения этой работы участники совета утвердили состав общественного штаба для контроля за выборами в Тюменской области. Большая часть участников штаба – общественные активисты с опытом работы на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, на выборах главы региона и в Государственную Думу. В составе общественного штаба – 19 человек. Председателем общественного штаба для контроля за выборами в Тюменской области избран Геннадий Чеботарев.

Помимо штаба активисты сформировали юридическую группу, экспертный центр, группу подготовки и координации наблюдателей, информационную группу, а также группу мониторинга. Группу подготовки и координации наблюдателей возглавил руководитель аппарата Общественной палаты Артур Юрьев, информационную группу – председатель комиссии по коммуникациям и медиа Общественной палаты Сергей Шестаков. За работу мобильных групп и группы мониторинга будет отвечать председатель комиссии по поддержке некоммерческих организаций Светлана Ярославова.

Во время встречи участники совета обсудили и сформировали состав межкомиссионной рабочей группы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Состав членов группы был сформирован с учетом предложений участников комиссий Общественной палаты Тюменской области из их представителей. Председателем общественного объединения избран заместитель председателя Общественной палаты, руководитель координационного совета национальных культур, автономий и национальных объединений Евгений Воробьев.

Общественные активисты также сформировали состав рабочей группы по борьбе с онкологическими заболеваниями. В составе объединения Общественной палаты Тюменской области – 8 специалистов. Руководителем группы избрана Людмила Островская, которая имеет огромный опыт работы по противодействию онкозаболеваниям. Возглавляемая Людмилой Островской некоммерческая организация "Забота" много лет занимается помощью онкологическим больным в Тюменской области.

В состав рабочей группы вошли главный врач Тюменского областного лечебно-реабилитационного центра, кандидат медицинских наук Джинна Лебедева и заместитель председателя Общественного совета при Росздравнадзоре по Тюменской области, ХМАО, ЯНАО Наталья Кремлева. Главная задача участников рабочей группы – осуществлять контроль за оказанием медицинской помощи, улучшать качество жизни пациентов и поддерживать для них доступную среду.

Члены совета утвердили состав группы общественного экологического контроля Общественной палаты. Руководителем группы избран председатель комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Альберт Фахрутдинов. Рабочая группа в составе палаты работает с 2015 года и за время работы ее участники активно участвовали в обсуждении экологических вопросов и выработке оптимальных решений для сохранения окружающей среды.

С предложением о внесении дополнения в пункт закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области" выступил заместитель председателя комиссии по правовой экспертизе Владислав Поливанов. После обсуждения вопроса оформления оказания юридической помощи инвалидам участники совета договорились провести консультации с законодателями и только после этого принять решение по поводу этой инициативы.

В завершение встречи кандидат юридических наук, общественный эксперт Дмитрий Тепляков рассказал участникам совета об итогах форума "Сообщество", который проходил в начале июня в Воронеже. Такие мероприятия Общественная палата РФ проводит в федеральных округах России с 2015 года для выявления состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик, обсуждения проблем и путей их решения. Главной темой июньского форума было обсуждение традиций и ценностей в основе будущего страны.

В 2023 году форумы "Сообщество" будут проходить в Якутске, Самаре и Вологде. Финальная встреча гражданских активистов с представителями власти и предпринимательского сообщества пройдет в преддверии Дня народного единства 2-3 ноября в Москве. Геннадий Чеботарев призвал тюменских общественных активистов участвовать в мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации.

Во время заседания общественные активисты утвердили дату следующего заседания Общественной палаты Тюменской области. Мероприятие состоится 27 июня.