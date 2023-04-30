В Тюмени пройдёт автобусная экскурсия о жизни города в годы Великой Отечественной войны

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Автобусная экскурсия "С верой в Победу!" стартует 6 мая в 12:00 от здания Тюменской областной научной библиотеки (ул. Орджоникидзе, 59).

Участников ждёт рассказ о трудовом подвиге тюменцев в годы Великой Отечественной войны, о работе промышленных предприятий и формировании эвакогоспиталей, о площадях, скверах и улицах, которые связаны с сохранением памяти о великом подвиге народа в это тяжелое для нашей страны время. Экскурсанты познакомятся с особенностями повседневной жизни тюменцев в годы войны и их воспоминаниями о работе в тылу.

Продолжительность автобусная экскурсии "С верой в Победу!" составляет 2 часа. Стоимость участия - 310 рублей с человека. Приобрести билеты можно онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Возрастная категория 6+