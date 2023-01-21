В Тюмени обсудили вопросы развития креативной экономики города

Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий

Представители общественной палаты города Тюмени, Тюменского государственного университета и Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) обсудили вопросы развития креативной экономики города и общественных пространств.

Генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев рассказал об основных тенденциях развития креативной экономики, в том числе формировании событийной повестки, раскрытии туристического потенциала города. Так, недавно у создателей городских событий появилась возможность направления онлайн предложений о проведении мероприятий на улице Дзержинского. Сделать это можно по ссылке.

Еще одной возможностью для сотрудничества стали просветительские проекты в сфере креативных индустрий, в том числе тюменская школа креативных индустрий, которая в этом году откроит свои двери для всех желающих в формате публичного лектория. Первая встреча в школе, в рамках которой состоится презентация ключевых программ по развитию креативных индустрий, состоится 26 января в 18:00 в музейном комплексе им. Словцова. Подробнее о ней можно прочесть здесь.

В качестве одной из ключевых задач 2023 года Алексей Краев назвал формирование тюменского кластера креативных индустрий – совокупности производственных цепочек. Член общественной палаты Тюмени, представитель Тюменского государственного университета Марина Худякова отметила, что университет имеет необходимый потенциал для содействия в этой работе.

Руководитель Общественной палаты Тюмени, проректор ТюмГУ Ольга Загвязинская, по инициативе которой состоялась рабочая встреча, озвучила комплекс предложений членов общественной палаты по развитию улицы Дзержинского, среди которых: расширения перечня событийных мероприятий, отвечающих "духу улицы", участие студентов и преподавателей университета в выработке решений по развитию территории и их реализации, появление на улице пространств для демонстрации наших традиционных продуктов, например золотое шитье.

Свои предложения по развитию высказали все участники встречи. По итогам мероприятия ТАРКИ особо поблагодарило Елену Сулейманову за замечательную выставку экспонатов золотого шитья и Святослава Шитова за погружение в историю улицы Дзержинского.