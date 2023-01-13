Новая автобусная экскурсия отправит тюменцев на столетие в прошлое

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Тюменское музейно-просветительское объединение приглашает погрузиться в жизнь Тюмени вековой давности на новой автобусной экскурсии "Дела тюменские". Участников ждёт старая-добрая Тюмень - где-то обыденная, а где-то насыщенная разного рода происшествиями.

Экскурсанты услышат сводки новостей дореволюционной Тюмени, узнают историю старинной части города, откроют, чем дышала и жила Тюмень более 100 лет назад. Экскурсоводы расскажут, что волновало местных жителей и о чем они говорили на улицах. В программу включен маршрут по исторической части города. Тюменцы и гости областной столицы увидят усадьбы, особняки, памятники и многое другое.

Экскурсия проводится на двухэтажном автобусе каждую субботу с 21 января в 19:00 и 20:00. Старт от остановки "Набережная" на улице Республики. Стоимость билетов на второй этаж - 400 рублей с человека. Узнать подробности и приобрести билеты онлайн можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Доступна оплата по "Пушкинской карте". Обязательно предварительное бронирование по телефонам: 8 (3452) 45-35-90 или +7 929 266 73 72. Возрастная категория 12+