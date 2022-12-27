ТДСК досрочно построила школу в жилом районе "Ново-Патрушево"

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

Тюменская домостроительная компания завершила строительство школы на 1200 учебных мест в жилом районе "Ново-Патрушево". Работы выполнены с опережением графика.

Согласно информации от Главного управления строительства Тюменской области, по данному объекту выдано Заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Современная школа "Открытие" №56 расположена по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Валентины Трофимовой, дом 10.

Школа состоит из трёх блоков: это блок с отдельным входом для начальных классов, блок вестибюльной группы со столовой на 600 посадочных мест, актовым и спортивным залами и библиотекой, а также блок для среднего и старшего звена.

"Жилой район "Ново-Патрушево" интенсивно застраивается. Новосёлы очень ждали строительства учебного учреждения. Подрядчик выполнил работы с опережением сроков. Ранее планировалось, что школа введётся в эксплуатацию не позднее I квартала 2023 года, однако ввод состоится до окончания текущего года", - поделилась инспектор Управления Госстройнадзора по Тюменской области Нэлли Давыдова.