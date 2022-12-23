Автобусная экскурсия по старинным тюменским храмам состоится в Рождество

Музейный комплекс им. Словцова приглашает 7 января посетить старинные тюменские храмы, узнать об их истории и архитектуре на экскурсии "Тюмень: наши святыни". Экскурсия продлится с 11:00 до 13:30 и пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе.

Участники побывают в Свято-Троицком мужском монастыре, в архитектуре которого слились древнерусские, западноевропейские и украинские черты, увидят Церковь Всех Святых – единственную в Сибири ротонду, посетят Богородице-Рождественский женский монастырь и храм Николая Чудотворца в селе Кулаково. Стартует экскурсия от главного корпуса музейного комплекса по адресу: ул. Советская, 63.

Стоимость участия - 500 рублей с человека. Обязательно бронирование по телефону: 8 (3452) 45-35-90 или +7 929 266 73 72. Приобрести билеты можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Возрастная категория 6+