В Общественной палате Тюменской области обсудили вопросы бездомных людей и их социальной поддержки

Фото: пресс служба Общественной палаты Тюменской области

Круглый стол на тему "Оставленные близкими люди: нравственный и социальный аспекты" состоялся 24 ноября в малом зале Общественной палаты Тюменской области. Цель данного мероприятия заключалась в выработке мер, направленных на повышение эффективности системы оказания помощи бездомным людям.

Модератором круглого стола выступила председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области Джинна Лебедева. Она отметила, что на сегодняшний день в России около 5 миллионов бездомных людей.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв поприветствовал всех собравшихся, обратив внимание на актуальность темы круглого стола.

"Государство и НКО вырабатывают различные меры помощи и поддержки, чтобы на улице было как можно меньше бездомных людей. Мы не должны оставаться безучастными в их судьбе, ведь девиз Общественной палаты Тюменской области: "Государство, не теряй человека"", - обозначил Геннадий Чеботарёв.

Затем Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев проинформировал участников, что за 10 лет работы в службе он неоднократно сталкивался с тем, что близкие люди становятся непримиримыми врагами, отказываются от своих родственников. Родители не хотят заниматься своими детьми, а дети становятся орудием в борьбе между родителями. Зачастую получается, что лица без определенного места жительства - это результат семейных ссор.

Председатель Общественной палаты города Тюмени Ольга Загвязинская предложила выстроить работу так, чтобы в Тюмени было не один или два учреждения, занимающихся вопросами бездомных людей и их социальной поддержкой, а столько, сколько нужно.

Далее выступила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова. Она рассказала, что первые муниципальные учреждения по оказанию помощи бездомным людям в Тюменской области были организованы ещё в 80-х годах.

"На сегодняшний день все мероприятия по оказанию помощи лицам без определенного места жительства реализуются в рамках Государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика". Для оказания социальной помощи данным гражданам на территории области функционирует сеть организаций социального обслуживания населения", - поделилась Гульнара Байматова.

Начальник управления участковых УМВД Тюменской области Дмитрий Ярин рассказал о профилактических мероприятиях его ведомства с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, и лицами без определенного места жительства.

Затем начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области Лариса Коновалова сообщила, что медицинская помощь лицам без определенного места жительства оказывается в рамках "Территориальной программы государственных гарантий в Тюменской области".

"Принято Постановление Правительства Тюменской области от 21.06.2022 г. № 403-п "Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Тюменской области, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, для оплаты расходов, связанных с осуществлением их уставной деятельности"", - проинформировал директор АНО Центра развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие", член комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области Андрей Якунин.

Директор АУ СОНТО "Областной центр социальной адаптации и ресоциализации" Александр Хикматулин сообщил о работе службы "Социальный экспресс" и назвал телефон горячей линии Центра (62-65-62; 62-65-65). Дополнив, что за 10 месяцев 2022 года в службу "Социальный экспресс" поступило 45 сообщений, всего осуществлено 125 выездов, в том числе 45 выездов по полученным сообщениям и 80 выездов по графику совместно с органами полиции.

На заседании круглого стола, выступил также член Общественной палаты Тюменской области, председатель рабочей группы по работе с ОНК Александр Поливанов, который сообщил о правовых аспектах данной проблемы. Он поделился, что первой правовой гарантией на содержание человека который был брошен ближайшими родственниками, является Семейный Кодекс РФ, который ставит перед собой задачу построение семейных отношений на основе взаимопомощи и ответственности перед семьей ее членов. А также кто и как призван защитить права оставленных людей согласно Семейному Кодексу РФ.

В конце дискуссии Джинна Ивановна проинформировала участников, что резолюция круглого стола "Оставленные близкими люди: нравственный и социальный аспекты" будет направлена во все заинтересованные учреждения и организации Тюменской области, занимающиеся проблемами брошенных людей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.