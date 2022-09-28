Повысить иммунитет в период осенних простуд помогут оздоровительные кисломолочные напитки

фото пресс-службы АО "Золотые луга"

С приходом осени и первых холодов наступает традиционный сезон простуд и вирусных заболеваний. Чтобы помочь организму противостоять непогоде и инфекциям, следует поддерживать активность, соблюдать режим дня и сбалансированно питаться. Правильные продукты помогут восполнить дефицит важных микроэлементов и укрепить иммунитет. В их числе – натуральные кисломолочные напитки.

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, выпускает линейку оздоровительных кисломолочных напитков под брендом "Живи здорОво!". В 2023 году этой торговой марке исполнится 10 лет, сообщили в пресс-службе компании.

Продукты "Живи ЗдорОво!" изготовлены из натурального молока без консервантов и химии, но при этом оснащены специальными добавками, полезными бактериями и витаминами, которые оказывают целебное действие на иммунную систему. Они подходят для профилактики заболеваний системы пищеварения, укрепления защитных сил и сопротивляемости организма.

В линейку входят ацидофилин с сахаром и без, биопростокваша и наринэ – как в "чистом" виде, так и с фруктово-ягодными наполнителями.

Напиток с почти медицинским названием Ацидофилин - полезный кисломолочный продукт, содержащий лактобактерии, богатую микрофлору кефирных грибков и целебную ацидофильную палочку. Эта разновидность молочнокислых бактерий обладает широким бактерицидным действием, улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина в крови, угнетает развитие возбудителей опасных заболеваний - дизентерии, брюшного тифа, холеры.

Продукт на заводе готовят из нормализованного по массовой доле жира и пастеризованного молока, в которое вносят комбинированную закваску, состоящую из культур ацидофильной палочки, молочнокислого стрептококка и кефирной закваски. Ацидофилин от компании "Золотые луга" отличается однородной консистенцией со свойственной тягучестью, кисломолочным вкусом без посторонних привкусов и запахов.

Если принимать ацидофилин "Живи здорОво!" систематически, натощак за полчаса до приема пищи, то с его помощью можно избавиться от дисбактериоза кишечника, кандидоза пищеварительного тракта, частых детских заболеваний и даже ослабить симптомы таких болезней, как хронический гепатит и цирроз печени.

Наринэ и вовсе ассоциируется с лечебным продуктом, ведь этот напиток обладает широким спектром благотворного воздействия на организм. Он показан при дисбактериозах кишечника, в том числе для восстановления микрофлоры кишечника после приёма антибиотиков, для повышения иммунитета при склонности к ОРВИ и гриппу, при хронических заболеваниях, при беременности и в период лактации, для снятия тошноты и снятия риска онкологических заболеваний. Помимо классического вкуса можно выбрать сладкий наринэ, малина-облепиха и черника-клюква, что придется по вкусу детям.

Биопростокваша "Живи здорОво" обогащена бифидобактериями, которые устанавливают баланс микрофлоры кишечника. Для питания детей и взрослых простоквашные продукты необходимы, так как содержат живую бифидо- и лактофлору, комплекс витаминов, ферментов, биологически активных веществ, незаменимых аминокислот. Являясь природным антибиотиком, этот кисломолочный продукт разрушает некоторые вредные бактерии, которые могут находиться в пищеварительном тракте. В ассортименте представлена классическая биопростакваша, а также со вкусом вишни, персика и манго.

Все продукты линейки представляют собой натуральный продукт без консервантов с коротким сроком годности. На предприятии не используют технологии, которые бы искусственно убыстряли процесс созревания продукта и увеличивали его срок хранения. Выпускаются в удобной упаковке пюр/пак объемом 0,45 л. Благотворное влияние кисломолочных напитков подтверждено центром гастроэнтерологии.

"Польза кисломолочных продуктов для организма человека проверена экспертами и временем: они обладают большим набором оздоравливающих свойств для организма человека. Продукция торговой марки "Живи ЗдорОво" особенная, потому что на Ситниковском заводе сохраняется особая, старинная технология производства, при этом внедрены современное оборудование и закрытые автоматизированные линии. Продукты из года в год становятся лауреатами различных фестивалей, конкурсов качества, выставок, пользуются спросом среди потребителей: детей и взрослых", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отмечает 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.