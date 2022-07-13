Детские книжки для отправки в ЛНР и ДНР собирают в Тюмени

В Тюменской области продолжается федеральная акция "Дети детям" по сбору книг для ребят ЛНР и ДНР, о 21 августа все желающие могут передать рассказы, сказки, повести, сборники произведений.
Сбор книг организован по всей области. В Тюмени пункты работают по 4 адресам:
🔸Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46);
🔸Центр "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а);
🔸Центр "Семья" (ул. Амурская, 150);
🔸Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (пр. Солнечный, 10/1).
Акцию проводит Российское движение школьников совместно с региональными штабами #МыВместе. Волонтеры Тюменской области уже собрали и отправили в Краснодон (ЛНР) 3 фуры с гуманитарным грузом.
Присоединиться к волонтерам может любой желающий. Подробности по тел.: 8 (3452) 29-03-01.
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