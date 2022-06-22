В честь Дня памяти и скорби в Тюмени зажгли свечи и лучи Победы

Город трудовой доблести Тюмень принял участие в федеральной акции "Огненные картины войны" и Всероссийской акции "Лучи Победы".
Акции проводятся в канун Дня памяти и скорби, в них участвуют молодогвардейцы, волонтеры Победы, учащиеся и студенты, неравнодушные горожане.
Акция "Огненные картины войны" прошла на площади Памяти, в изображении катера "Комсомолец", который является символом трудовой Тюмени, символом единения поколений и памяти о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, использовано 1900 свечей.
165 катеров было сделано на Тюменском судостроительном заводе за годы войны. Один из них был выпущен на деньги, которые собрали комсомольцы, поэтому катер был назван "Комсомолец Тюмени".
”Мы хорошо помним цену, которую заплатил наш народ за то, чтобы жить в мире на своей земле. В Тюмени - городе трудовой доблести - “ковали” оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой. Гордимся и помним подвиг каждого!” - сказал губернатор Александр Моор.
Проведение таких мероприятий — это дань памяти и уважения, благодарность за подвиг наших дедов и прадедов, Тюмень – город, где помнят героев, отметил глава города Руслан Кухарук.
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