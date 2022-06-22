В честь Дня памяти и скорби в Тюмени зажгли свечи и лучи Победы

Фото - https://t.me/kuharuk_ruslan

Город трудовой доблести Тюмень принял участие в федеральной акции "Огненные картины войны" и Всероссийской акции "Лучи Победы".

Акции проводятся в канун Дня памяти и скорби, в них участвуют молодогвардейцы, волонтеры Победы, учащиеся и студенты, неравнодушные горожане.

Акция "Огненные картины войны" прошла на площади Памяти, в изображении катера "Комсомолец", который является символом трудовой Тюмени, символом единения поколений и памяти о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, использовано 1900 свечей.

165 катеров было сделано на Тюменском судостроительном заводе за годы войны. Один из них был выпущен на деньги, которые собрали комсомольцы, поэтому катер был назван "Комсомолец Тюмени".

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”Мы хорошо помним цену, которую заплатил наш народ за то, чтобы жить в мире на своей земле. В Тюмени - городе трудовой доблести - “ковали” оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой. Гордимся и помним подвиг каждого!” - сказал губернатор Александр Моор.

Проведение таких мероприятий — это дань памяти и уважения, благодарность за подвиг наших дедов и прадедов, Тюмень – город, где помнят героев, отметил глава города Руслан Кухарук.