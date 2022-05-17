Тюменские добровольцы учатся разрабатывать соцпроекты

Лидеры добровольческого движения Тюменской области в лагере "Остров детства" прошли этап акселерации проектов региональной школы социального проектирования "Творить добро просто".

В образовательном интенсиве приняли участие около ста представителей волонтерских центров от 14 лет и старше из муниципальных образований Тюменской области.

В первый день добровольцы уделили большое внимание доработке имеющихся социальных проектов. После консультаций экспертов некоторым участникам пришлось значительно доработать и даже переписать свои работы. Одной из самых распространенных трудностей у социальных проектировщиков стало понимание актуальности собственных проектов.

"Участникам было непросто правильно определить актуальную тему, которая была бы востребована в современных реалиях. Кто-то написал проект, но не смог ответить на вопросы "А нужен ли он сейчас людям? Отвечает ли он их потребностям?". Поэтому приходилось перестраиваться "на ходу", - отметила и.о. руководителя координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Юлия Дамкина.

Во второй день в формате краш-теста прошли защиты работ. После завершения участники образовательного этапа получили готовый паспорт проекта для участия в различных грантовых конкурсах.

"Мы закрепили знания, полученные в онлайн-формате в феврале, рассказали о своем проекте и, честно сказать, значительно доработали его в ночь перед защитой. Наш проект был принят очень положительно, нашел отклик в сердцах экспертов, спонсоров, и других участников интенсива", - поделилась "серебряный" волонтер Любовь Уренева.

На церемонии закрытия организаторы отметили 15 наиболее активных муниципальных, опорных и студенческих центров развития добровольчества.

Третий этап региональных стажировок для участников школы социального проектирования запланирован на сентябрь.