В Общественной палате Тюменской области обсудили проблемы обращения с медицинскими отходами

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Круглый стол на тему "Проблемы обращения с медицинскими отходами" состоялся 28 апреля в малом зале Общественной палаты Тюменской области. Проблема была рассмотрена с разных сторон: с точки зрения общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, юридических аспектов, охраны природы и экологии.

Мероприятие открыл Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения очень давно отнесла отходы медицинской сферы к группе особо опасных и указала на необходимость создания специализированных служб по их уничтожению и переработке.

С докладом выступила начальник отдела санитарного надзора Надежда Токарева. Во время доклада был сделан акцент на Федеральный закон № 248 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020г., в котором как раз уделяется большое значение профилактике и недопустимости нарушений обязательных требований.

Надежда Токарева рассказала о проверочных листах при проведении плановых проверок, чтобы медицинские учреждения смогли оценить себя самостоятельно на соблюдение санитарного законодательства. Кроме того, были зачитаны требования СанПиН 2.1.3684-21, в которых говорится о предприятиях ведущих медицинскую и фармацевтическую деятельность, для которых утверждена схема обращения с медицинскими отходами.

По итогам 2021 года по частям 1, 4, 7 статьи 6.35 КоАП РФ за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления вынесено 52 постановления. За первый квартал 2022 года составлено шесть протоколов по части первой статьи 6.35 КоАП РФ, два из них поступило из органов прокуратуры. Вынесено 8 постановлений о привлечении к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 528 тысяч рублей.

Надежда Токарева озвучила задачи на 2022 год, в которых говорится о повышении эффективности осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора с целью минимизации вредного воздействия факторов риска на здоровье населения, а также о реализации профилактических программ, направленных на предотвращение нарушений санитарного законодательства.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского медицинского университета, главный эпидемиолог Уральского федерального округа Александр Марченко в своем докладе упомянул Федеральный закон № 492 от 30.12.2020 "О биологической безопасности в Российской Федерации". В котором говорится об обеспечении биологической безопасности, в том числе на основе принципов охраны здоровья граждан и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов.

Александр Марченко упомянул, что ненадлежащее управление отходами ставит значительную угрозу для осуществления целого ряда прав человека, а именно право на жизнь, право на достижение высокого уровня физического и психического здоровья, право на безопасные условия труда и на достаточный уровень жизни.

Он также напомнил, что когда-то в рамках национального проекта Российской Федерации "Экология" уже предусматривалось строительство в России мусоросжигательных заводов, но как выяснилось это слишком дорого для страны.

В своей презентации Александр Марченко наглядно показал риски опасности медицинских отходов, к ним он отнес такие как:

- риск физического поражения, связанный с повреждениями кожных покровов и слизистых оболочек острыми предметами, имеет значение не столько сам по себе (как травма), сколько в связи с возможным инфицированием организма через рану, царапину, прокол;

- риск инфекционного заражения при контакте с инфицированным материалом, оказавшимся в составе отходов, особенно при нарушении целостности кожных покровов;

- риск токсического поражения связан с выполнением операций по химической дезинфекции больничных отходов;

- экологический риск, связанный с поступлением больничных отходов в окружающую среду и их дальнейшей диссеминацией в воздушной, водной среде и почве;

- риск радиоактивного поражения вследствие контакта с радиоактивными отходами.

Актуальность проблемы главный эпидемиолог УРФО показал статистикой Тюменской области, где в 2011-2012 году у 146 работников здравоохранения были зафиксированы травмы на рабочем месте с нарушением целостности кожных покровов, а у 10 из них – при обращении с медицинскими отходами.

Ежегодно у медиков области выявляется туберкулез, связанный с выполнением профессиональных обязанностей. В 2021году у 46,2% медицинских работников выявлена новая короновирусная инфекция. Основной причиной заболеваний медиков Александр Марченко назвал наличие профессионального контакта с инфекционным агентом.

Вторым вопросом в докладе рассматривались проблемы в сфере обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений в Тюменской области, а именно сжигание в инсинераторных печах. А это, в свою очередь, приводит к выбросу в атмосферу тяжелых металлов и диоксинов.

В области работают 22 установки обращения с медицинскими отходами и перерабатывают до 45% всего объема эпидемиологически опасных отходов. Но большая часть "ковидных" госпиталей области не имело установок по обезвреживанию чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов класса В.

Александр Марченко предложил сформировать в Тюменской области секторы, каждый из которых будет иметь замкнутый цикл системы обращения с медицинскими отходами, когда в пределах одного сектора создается вся необходимая инфраструктура по организации сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации отходов. Так Тюменская область получит функционирующую отрасль, минимизирующую экологический ущерб и обеспечит экологическое благополучие населения, сохранит здоровье граждан региона.

К круглому столу также подключилась в режиме "онлайн" доктор медицинских наук, профессор кафедры организации здравоохранения и медицинского права Санкт-Петербургского государственного университета, декан медико-профилактического факультета СЗГМУ им. И.И.Мечникова Ольга Мироненко. Она рассказала о современных технологиях обезвреживания медицинских отходов классов Б и В представленных на российском рынке.

О работе комплекса термического обезвреживания для утилизации медицинских и биологических отходов на полигоне ТКО по Велижанскому тракту в Тюмени рассказал генеральный директор "НОВ - Экология" Антон Елютин. Его предприятие производит сбор, транспортирование, и обезвреживание всех видов отходов. Оно имеет собственный производственный комплекс, расположенный в городе Тюмень. Предприятие выпустило новую установку БКМ-150, она предназначена для обезвреживания всех видов твёрдых коммунальных, биологических и медицинских отходов. При этом установка очищает образующиеся в процессе утилизации выбросы от примесей вредных веществ. А побочный продукт — инертная зола — может быть направлен на рекультивацию полигонов ТКО.

Антон Елютин предложил организовать деятельность по обращению медицинских отходов с соблюдением следующих требований:

- Обезвреживание медицинских отходов только на специализированном оборудовании для обращения с медицинскими отходами, прошедшего государственную экспертизу и экспертизу Федерального медико-биологического агентства.

- Транспортирование с использованием специализированного транспорта, оборудованного системой "ГЛОНАСС".

- Ведение контроля на всех этапах обращения с отходами.

- Наличие квалифицированного, обученного персонала для работы с медицинскими отходами.

- Надежная охрана труда.

- Выработка ВМР из отходов класса "Г" в соответствии с разработанным регламентом.

С юридическими аспектами обращения с медицинскими отходами ознакомила председатель общественной палаты г. Тюмени, советник ректора ТюмГУ Ольга Загвязинская.

Принятие резолюции запланировано на 16 мая 2022 года.