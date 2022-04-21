Яндекс. Карты начали с Тюмени серию гидов по городам России

13:44 21 апреля 2022
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Яндекс Карты решили проехать по семи регионам России, чтобы поделиться со своими пользователями новыми историями и маршрутами. Путешествие по стране начали с Тюмени. 

"С Тюмени мы стартуем серию маршрутов и гидов по городам России. С помощью жителей будем неделю рассказывать обо всем интересном в городе", - отмечается в Telegram-канале проекта.

Горячие источники, фестиваль городского искусства, крафтовый лимонад, купеческий размах и старинные крепости. Это Тюмень, не ожидали?

О каждом городе будут рассказывать местные жители, они знают места, которых нет в обычных путеводителях, публикации можно искать по хэштегу #городаикарты.

Теги: гид , туризм , Яндекс
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