Виктор Рейн предлагает использовать исторические сюжеты картин известных художников при изготовлении тюменских ковров

Фото из telegram-канала Виктора Рейна

Тюменский ковер может стать настоящей визитной карточкой региона, новым туристическим брендом. Так считает депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн.

"2022 год объявлен Годом культурного наследия России. И не стоит забывать, что Тюменская область обладает совершенно уникальным культурным наследием, представленным в таком художественном промысле как ковроткачество", - напомнил он в своем telegram-канале.

Депутат написал, что еще в начале 2000-х годов ишимские мастерицы изготовили масштабный ковёр по сюжету картины Василия Сурикова "Взятие снежного городка". Позже изделие участвовало во Всероссийских и международных выставках, представляя художественные промыслы Тюменской области.

Виктор Рейн предложил на Сибирской ковровой фабрике изготовить ещё один ковёр по сюжету картины Сурикова "Покорение Сибири Ермаком", на котором изображена битва 1582 года между казаками Ермака Тимофеевича и войском сибирского хана Кучума.

"Уверен, такой заказ под силу опытным мастерицам фабрики, которые сохранили махровую традиционную технологию ручного сибирского ковроткачества, известного ещё с 18 века. Эта технология позволяет ткать ковры цельным полотном без ограничения по длине, без швов и при этом использовать до ста цветов пряжи. Такой ковёр проживёт века и станет уникальным образцом синтеза живописи и ковроткачества, символом истории нашего края", - отметил он.