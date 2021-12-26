В Тобольске запустили курс по обучению тренеров по баскетболу

В Тобольске запустили образовательную программу для тренеров по баскетболу "Успешный тренер". Курс поможет определить уровень развития своих профессионально-личностных компетенций тем, кто занимается подготовкой спортсменов.

Программа представляет собой образовательный ресурс, над ним работали студенты и преподаватели Тобольского педагогического института, педагоги физической культуры, тренеры спортивных школ и профессиональных команд. Доступ к тестированию и образовательной программе для диагностики и развития качеств тренера бесплатный.

Программа "Успешный тренер" разработана при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" и является частью спортивно-просветительской программы "Движение вверх".

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, разработанная методика будет применяться в программе "Школа баскетбола СИБУРа", а также в интенсивных сменах по баскетболу для выявления, поддержки и развития талантливых спортсменов, пишет ИА "Тюменская линия".