Тобольские школьники рассказывали о добрых делах в соцсетях

Более 100 публикаций с хэштегом #делосемейное72 разместили в социальных сетях участники марафона добрых дел, который проходил в декабре на юге Тюменской области.

Семьям предложили выполнить задания волонтёрского адвент-календаря. Так, тобольский мультицентр "Моя Территория" запустил марафон для школьников. Они придумывали и выполняли различные добрые дела: лепили "ДоброСнеговика", отправляли добрые смс близким, раздавали мандарины прохожим или пекли имбирное печенье вместе с мамой.

"Участники очень постарались. Приятно знать, что нас окружает так много отзывчивых людей. А в преддверии праздника — это еще больше заставляет верить в новогодние чудеса", — считает руководитель тобольского мультицентра "Моя Территория" Светлана Спехова.

Процесс выполнения заданий адвент-календаря нашел отклик во многих семьях. Самые активные участники в качестве подарка получили настенный календарь "Хороший год 2022", в котором отмечены все самые важные "добрые" даты в году, пишет "Мегатюмень".