Тоболяков научат планировать будущее

Серию мастер-классов и бесплатных онлайн-встреч с психологами проведут для тобольской молодежи в декабре. Участникам предложат подвести итоги года, уделив внимание отдельным жизненным сферам при планировании будущего.

Мероприятия онлайн-проекта "Будь в ресурсе" пройдут в Тобольске с 21 по 23 декабря. Принять участие могут жители в возрасте от 20 до 35 лет. Под руководством опытных специалистов участники визуализируют итоги на мастер-классе по скрайбингу (иллюстрированию) "Спасибо, 2021", построят колесо баланса на 2022 год и погрузятся в медитацию "Запах мандарина" для создания праздничного настроения через запах, вкус и воспоминания. Первые 30 зарегистрировавшихся получат боксы с инвентарём, необходимым для медитации.

"По сравнению с 2020 годом, 2021 был более комфортным, потому что молодые люди склонны преуменьшать свои достижения. К тому же, к концу года накапливается психологическое напряжение. Фокусируясь на позитивных событиях, мы насладимся праздничными выходными и домашним уютом, а также найдём в себе силы поддержать тех, кому это необходимо", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

"Будь в ресурсе" проходит в рамках реализации проекта "Будь" молодёжных пространств Тюменской области. Помимо мастер-классов "Моя территория" в Тобольске подготовит чек-листы для новогодних праздников, поделится идеями поздравлений близких, а также презентует цифровые открытки с видами зимнего Тобольска и пожеланиями, которые удобно отправить друзьям, пишет "Мегатюмень".