В Омутинском провели творческий мастер-класс для детей

В отделении дневного пребывания для детей-инвалидов и их родителей социально-реабилитационного центра села Омутинское провели творческий мастер - класс "Оберег для друга".

Для изготовления оберега, участники мастер - класса использовали необычный природный материал – морские ракушки. Ребята узнали, что морские ракушки испокон веков используются не только для создания украшений и декора. Наши предки верили, что они являются действенной защитой владельца от вреда и бедности. Сегодня мы относимся к такому творчеству, как к возможности выразить свое отношение к миру и людям вокруг.

Дети подошли к работе очень творчески, самостоятельно подбирали различные ракушки, сочетали их по цвету и размеру. У всех ребят получились интересные обереги. А для того, чтобы дольше сохранить сувенир, "серебряный волонтер" центра Надежда Михайловна Б. каждому участнику сшила подарочный мешочек. В конце занятия участники обменялись подарками.

По материалам СРЦН с. Омутинское.