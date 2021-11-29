Два катка зальют на Набережной Туры в Тюмени

Катки у моста Влюбленных и около Конторы пароходства на набережной Туры при устойчивых минусовых температурах будут готовы к 10 декабря, сообщили в администрации города.

Сотрудники "Тюменьгормоста" выравнивают под катки площадки, устанавливают ограждения. "Для создания зеркально гладкого льда будут работать две спецмашины, которые в технологические паузы выравнивают поверхность. Качество льда порадует тюменцев, – заверил директор предприятия Николай Грибоедов.

В этом году на катках появится новая иллюминация, сейчас для этого заказаны фонари и прожекторы. Около площадки у Конторы пароходства устанавливаются световые фигуры и горка. Также для посетителей будут работать теплые раздевалки-шатры, кафе и туалет.