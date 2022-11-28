В Тюменской области открываются ледовые площадки

В городах и селах Тюменской области заливают катки, в областном центра будет 118 хоккейных кортов и ледовых площадок.

Юные жители Антипино уже вторую неделю проводят на катке. Лед подготовили, как говорится, "всем миром" - процессом заливки занимались местные инструкторы по спорту и хоккеисты. Теперь спортсмены с радостью проводят уличные тренировки, а детвора и взрослые получают удовольствие от простого катания.

В Ишиме на стадионе "Центральный" уже готова большая ледовая площадка. Ее украшает высокая зеленая елка. Также здесь залит хоккейный корт. Уже в предстоящую субботу начнет свою работу пункт проката коньков, а также лыж, скандинавских палок и плюшек. Стадион принимает всех желающих с 10 утра до 10 вечера. Еще для зимних забав в городе планируется обустроить хоккейные корты возле школ № 4, 7, 12, 31, а также каток на территории СОК "Локомотив".

В пяти сельских поселениях Сладковского района катки будет в Усовском, Майском, Александровском, Новоандреевском. В самом Сладково уже в выходные открылся прокат коньков, начались тренировки у хоккеистов, а в середине декабря состоится первый матч сборной Сладковского района по хоккею.

В остальных муниципальных образованиях региона подготовка площадок и кортов также в разгаре.