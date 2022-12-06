В Затюменском экопарке открыли круглосуточный бесплатный каток

В экопарке "Затюменский" на площадке для памп-трека залили каток, его размер, как в прошлом году, составляет 1 400 квадратных метров.

"Некоторые тюменцы уже протестировали ее. Каток бесплатный, открыт круглосуточно, но в его работе предусмотрены технологические перерывы для чистки и обновления льда", - отмечают в администрации города.

Горожанам напоминают, что все городские ледовые площадки, хоккейные корты, места установки деревянных горок и елок, мероприятия, посвященные празднованию Нового года, можно найти на портале "Тюмень – наш дом" во вкладке "Зима".