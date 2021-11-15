Тюменцев начали предупреждать об актированных днях в школах

Информация о организации учебного процесса в городских школах в связи с возможными морозами с 15 ноября публикуется на сайте администрации города Тюмени два раза в день: для первой смены - около 6:00, для второй – в 11:00.

Помимо сайта, актировки можно найти на всех страницах администрации города в соцсетях и в мессенджерах, а также в Едином центре оперативного реагирования города по телефону 45-15-20 и на тюменских радиостанциях.

Параметры погодных условий, при которых отменят школьные уроки, остались прежними:

- температура воздуха ниже -30 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с: в школу не идут 1 - 4 классы;

- температура воздуха ниже -35 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с: в школу не идут 1 - 9 классы;

- температура воздуха ниже -40 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с: в школу не идут 1 - 11 классы;

- температура воздуха ниже -25 градусов, порывы ветра более 2 м/с: в школу не идут 1 - 4 классы;

- температура воздуха ниже -30 градусов, порывы ветра более 2 м/с: в школу не идут 1 - 9 классы;

- температура воздуха ниже -35 градусов, порывы ветра более 2 м/с: в школу не идут 1 - 11 классы.