"Ночь искусств" в Ембаевском музее проходит онлайн

Сотрудники Ембаевского сельского музея подготовили интересную онлайн-программу мероприятий в рамках "Ночи искусств". Землякам предлагают принять участие в мастер-классах.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в программе музея мастер-класс по созданию броши "Тюльпан". Цветок выбран не случайно, ведь в татарской культуре он занимает особое место: его можно встретить в узорах на традиционной одежде, в мечетях, это символ пробуждения и обновления. Кроме того, тюльпан изображен на флаге и гербе Ембаевского сельского поселения.

Также подготовлен мастер-класс по приготовлению национального блюда – кулламы. Виртуальная выставка "У каждого времени свои часы" расскажет об истории хронометров и тех часах, которые хранятся в коллекциях музея.

"Пандемия не может помешать нам любить искусство и заниматься творчеством. Оставайтесь дома и проводите время культурно!", - отмечает руководитель музея Нэля Файзуллина.

Отметим, в прошлом году акция также проходила в онлайн-формате. Тогда были подготовлены виртуальные выставки, а группе учреждения культуры в соцсетях подписчики смогли посмотреть старую сказку на новый лад – презентацию музея в стихах.