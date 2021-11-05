"Ночь искусств" в Ембаевском музее проходит онлайн

Сотрудники Ембаевского сельского музея подготовили интересную онлайн-программу мероприятий в рамках "Ночи искусств". Землякам предлагают принять участие в мастер-классах.
Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в программе музея мастер-класс по созданию броши "Тюльпан". Цветок выбран не случайно, ведь в татарской культуре он занимает особое место: его можно встретить в узорах на традиционной одежде, в мечетях, это символ пробуждения и обновления. Кроме того, тюльпан изображен на флаге и гербе Ембаевского сельского поселения.
Также подготовлен мастер-класс по приготовлению национального блюда – кулламы. Виртуальная выставка "У каждого времени свои часы" расскажет об истории хронометров и тех часах, которые хранятся в коллекциях музея.
"Пандемия не может помешать нам любить искусство и заниматься творчеством. Оставайтесь дома и проводите время культурно!", - отмечает руководитель музея Нэля Файзуллина.
Отметим, в прошлом году акция также проходила в онлайн-формате. Тогда были подготовлены виртуальные выставки, а группе учреждения культуры в соцсетях подписчики смогли посмотреть старую сказку на новый лад – презентацию музея в стихах.
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