Тюменский драмтеатр готовит новый спектакль

Новый спектакль "Каренин" по мотивам произведения Льва Толстого готовит Тюменский драматический театр. Постановку планируют представить тюменцам в начале 2022 года.

"Это специальная инсценировка, написанная режиссером Романом Габриа, который и будет ставить этот спектакль. Он поставил у нас спектакль "Господа Головлевы". Постановке уже несколько лет, но спектакль до сих пор интересен зрителям", – сообщил директор драмтеатра Сергей Осинцев.

Спектакль "Каренин" создается с использованием гранта правительства Тюменской области, пишет ИА "Тюменская линия".

Напомним, до 7 ноября включительно Тюменский драматический театр закрыт. С 8 ноября зрителей от 18 лет будут пускать на спектакли с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию, перенесенное заболевание или медотводом с отрицательным результатом ПЦР-теста и паспортом. Для лиц младше 18 лет QR-код не нужен.