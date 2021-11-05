Школьники создают видеоэкскурсии по Голышманово

Инициативная группа школы № 2 Голышманово реализует проект по созданию видеоэкскурсий. Первым маршрутом волонтеры-школьники предлагают окунуться в историю посёлка, который когда-то назывался Катышка.

Видеоэкскурсия рассказывает об актуальных промыслах, таких как: мыловарение, пимокатное, льняное кондитерское, колбасное производства, ткачество, обработка кожи и древесины. Знакомит с социокультурными объектами. Украшают видеоэкскурсию старинные фотографии, подобранные из фондов Голышмановского народного краеведческого музея имени Б.О. Сухова.

Как отметила руководитель проекта "Мы покажем вам свой город" Вера Белоусова, результаты труда школьников смогут использовать педагоги на уроках и во внеурочной деятельности. Видеоэкскурсии от юных волонтёров можно посмотреть в группе ВКонтакте "Добро пожаловать в Голышманово", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".