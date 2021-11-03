Новый виртуальный концертный зал оборудуют в Ялуторовске

Виртуальный концертный зал появится в Ялуторовске в 2022 году. Деньги на его оборудование в размере 5,7 млн рублей будут выделены муниципальному культурному центру "Арт-Вояж" из областного бюджета в целях реализации регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".
Соответствующее постановление правительства области подписал губернатор Александр Моор в конце октября.
Отметим, первый виртуальный зал в регионе был открыт в Тобольске в апреле 2019 года. В тоже год планировалось создать аналогичные залы в ишимском ГДК и центре культуры и искусства "Современник" в Тюмени. По данным на конец января 2021 года в регионе открылся уже десятый по счету зал - в Упорово.
Преимущество таких виртуальных площадок в том, что жители региона смогут посмотреть прямые трансляции концертов и стать активными участниками филармонической жизни, не выезжая из населенных пунктов.
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