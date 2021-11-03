Новый виртуальный концертный зал оборудуют в Ялуторовске

Фото - https://vk.com/artvoyag72

Виртуальный концертный зал появится в Ялуторовске в 2022 году. Деньги на его оборудование в размере 5,7 млн рублей будут выделены муниципальному культурному центру "Арт-Вояж" из областного бюджета в целях реализации регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

Соответствующее постановление правительства области подписал губернатор Александр Моор в конце октября.

Отметим, первый виртуальный зал в регионе был открыт в Тобольске в апреле 2019 года. В тоже год планировалось создать аналогичные залы в ишимском ГДК и центре культуры и искусства "Современник" в Тюмени. По данным на конец января 2021 года в регионе открылся уже десятый по счету зал - в Упорово.

Преимущество таких виртуальных площадок в том, что жители региона смогут посмотреть прямые трансляции концертов и стать активными участниками филармонической жизни, не выезжая из населенных пунктов.